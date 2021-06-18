Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Merak konusu oldu. Kademeli normalleşme kapsamında uygulanan Hafta sonu Pazar günü sokağa çıkma yasağının kaldırılması bekleniyor. 21 Haziran'da gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği karar merak ediliyor. Pazar günü sokağa çıkma yasağıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi'nden açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerektiğini söyledi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kısıtlamaların biteceği tarih ile ilgili henüz bir tarih açıklanmadı. Bu hafta sonu Pazar günü sokağa çıkma yasağının yine devam etmesi bekleniyor. Son dakika gelişmeleri geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.