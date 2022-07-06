Pazar günü kayboldu, uçurumda bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi uçurumda ölü olarak bulundu

Geçen pazar günü akşam saatlerinde gezmek için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Ali Tonbaş'ın ormanlık alandaki uçurumda hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Tonbaş'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Tonbaş'ın cansız bedeni otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.