Pazar'da çiftçilere "iyi tarım" sertifikası verildi

Tokat'ın Pazar ilçesinde çiftçilere iyi tarım uygulamaları sertifikası verildi.

Hükümet Konağı toplantı salonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Öztek ile Yunis Kurt ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, iyi tarım uygulamaları çerçevesinde çalışmalarını devam ettiren üreticilerle bir araya geldi.

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Toplantı sonunda "Tokat Bir Bağ İçinde İyi Bağlar Tokat İçinde Projesi" kapsamında 16 üreticiye iyi tarım uygulamaları sertifikası verildi. Kapar, kaliteli, temiz, güvenilir ürünler için uygulamanın ilçede yaygınlaşması konusunda her zaman üreticilerin yanında olduklarını belirterek, üreticilere bol ve bereketli kazanç diledi.