"YAVRUM GİBİ OLDU"

Kediyi asfalt yolda bulduğunu anlatan Nurten Kaya, "Belden aşağısı tutmuyordu. Arabaların önüne atlayıp, yoldan kaptım ve eve getirdim. Bütün veterinerleri dolaştım, tedavi yaptırdım. 6,5 ay masaj yaptıktan sonra arka ayakları hareket etmeye başladı.

Şimdi çok şükür, ayaklarında hiçbir sıkıntı kalmadı. Benim yavrum gibi oldu, her an yanımda. Gece yatağımda, gündüz her yere, marketlere bile birlikte gideriz" dedi.