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Pandemi nedeniyle 190 ülkede okullar kapanırken, yaşananlardan dolayı toplam kayıtlı öğrencilerin yüzde 90'ı etkilenmiş durumda.Gelişmeler online eğitimlere yönelimi artırırken, araştırmalara göre online dil öğrenme pazarının dünya genelinde önümüzdeki süreçte daha da büyümesi bekleniyor.

İngilizce eğitim girişimi Cambly'nin Türkiye Ülke Müdürü Emre Şimdi, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Covid-19 etkisi ve yapay zekânın da gelişimiyle pazarın daha büyük bir hızla büyümesi bekleniyor. Online dil öğrenme pazarının 2020-2027 yılları arasında yüzde 18.7 oranında büyümesi beklenirken, 2027 yılında pazar büyüklüğünün 21.2 milyar dolara ulaşması öngörülüyor" dedi.

Emre Şimdi, koronavirüs salgını ile birlikte okulların kapatılmasının alınan ilk aksiyonlar arasında olduğunu hatırlatarak, "Dünya genelinde bu karardan etkilenen 1.5 milyarın üzerinde öğrenci olduğu tahmin ediliyor. Bu çocukların büyük bir çoğunluğu uzaktan eğitime geçiş yaparken, e-öğrenme pazarı da ciddi bir yükselişe geçti" dedi.

Bu süreçte ebeveynlerin tercihinin de online eğitim veren şirketler olduğuna işaret eden Emre Şimdi, "4-15 yaş arasındaki çocukların ana dili İngilizce olan eğitmenlerden online, bire bir ve interaktif İngilizce dersi alabildikleri uygulamamız özelinde örnek vermem gerekirse, pandemi sürecinde tüm okulların online eğitime geçmesiyle söz konusu uygulamaya olan eğilimde artış gözlemliyoruz" diye konuştu.