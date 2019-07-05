Geçtiğimiz ay Türk fintech girişimi Iyzico'yu satın alarak dikkatleri üzerine çeken Hollanda merkezli PayU, bugün Güneydoğu Asya odaklı online ödeme çözümü sağlayıcısı Red Dot Payment'ın (RDP) çoğunluk hissesini satın aldığını duyurdu. Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre bu satın alımla PayU faaliyetlerini Güneydoğu Asya bölgesine taşıyarak son üç yılda fintech ve birleşme/ satın alımlar için 700 milyon dolardan fazla yatırım yapmış oldu.





2011'de sektördeki çeşitli Fortune 500 şirketlerinde çalışmış uzmanların kurduğu RDP, Singapur'un en büyük ödeme çözümleri sağlayan fintech şirketlerinden birisi oldu. Google ve Temasek'in yaptığı bir araştırmaya göre Güneydoğu Asya, dünyanın en hızlı büyüyen dijital ödeme pazarlarından biri ve 2025'e kadar toplam harcama hacminin üç kat artmasıyla 240 milyar dolar seviyesine ulaşma potansiyeline sahip. Bölgenin en büyük altı ülkesinde halihazırda 350 milyon internet kullanıcısı bulunuyor. ABD nüfusundan bile fazla olan bu rakam, küresel satıcılar için çok büyük bir satış potansiyeli anlamına geliyor. PayU, bu anlaşmayla RDP platformlarını PayU Hub'a entegre ederek küresel satıcılara kazandıracak teklifler suncak.

'BÜYÜK BÜYÜME FIRSATI'



PayU CEO'su Laurent le Moal, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu yatırım, PayU'nun Güneydoğu Asya bölgesinde büyümek için attığı ilk adım. Artık mevcut küresel satıcılara tek bir API entegrasyonuyla Güneydoğu Asya'ya erişim sağlayacağız. Böylece küresel PayU Hub platformunu da güçlendireceğiz. Güneydoğu Asya pazarının sahip olduğu büyük potansiyel sayesinde PayU bu bölgede çok büyük bir büyüme ve inovasyon yapma fırsatı görüyor. Bu pazardaki varlığımızı büyütmek için fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz.”

Moal, sözlerine şöyle devam etti: “PayU, kurum stratejimizin bir parçası olarak girişimcilik tutkusuyla hareket eden ve umut vadeden kurucularla işbirliği yapmaya devam edecek. Randy'e ve ekibine ‘Hoş geldiniz' diyor ve finansal sınırların olmadığı bir dünya yaratma vizyonu için çalışmaya devam ediyoruz.”

'PAZARDAKİ KONUMUMUZU İLERİ TAŞIYACAĞIZ'



Red Dot Payment Kurucusu ve CEO'su Randy Tan ise, “Geldiğimiz nokta ve öncü küresel fintech operatörü ve yatırımcısı PayU'nun ilk günkü bağlılıkla kurduğumuz şirketin gücünü, derinliğini ve büyüklüğünü tanıması bizlere gurur veriyor. Artık PayU'nun küresel varlığı ve deneyimiyle birleşen RDP'nin güçlü ve yerel bağlantılarından avantaj kazanacak olan küresel satıcıların Güneydoğu Asya'ya giriş yapması oldukça kolaylaşacak. Bu bölgenin fintech ödeme çözümleri şampiyonu olmak için iş kapsamımızı ve pazardaki konumumuzu daha da ileriye taşıyacağız” dedi.



Sözleşme uyarınca PayU, 65 milyon dolar ile RDP'nin çoğunluk hissesini satın aldı. Diğer hissedarların çoğu ayrılırken, kurucu şirkette hisse sahibi olmaya devam edecek. Evolve Capital Asia bu süreçte Kurucu'ya ve hisselerini satan hissedarlara özel finansal danışmanlık yaptı.