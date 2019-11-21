Internet üzerinden çalışan online bir ödeme sistemi PayPal Holdings, teknoloji ürünleri alışveriş platformu Honey Science Corporation'ı yaklaşık 4.0 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaştıklarını açıkladı.

PayPal Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dan Schulman, "Honey, PayPal tarihinde en dönüştürücü satın alma oldu. Honey, tüketicilerin alışveriş deneyimlerini sadeleştirmek için geniş bir portföy sunuyor ve aynı zamanda bu alışverişi uygun fiyatlı ve çekici kılıyor" dedi.

AYLIK 17 MİLYON AKTİF KULLANICI

Online alışveriş yapanları indirimleri bulmak için destekleyen bir platform olan Honey, 2012 yılında kuruldu. Honey'nin, aylık 17 milyonu bulan aktif kullanıcıları, yeni fırsatlar çıktığında uyarılmak ve ödül programlarına katılabilmek için listeler oluşturabiliyor.

PayPal, 300 milyonu bulan kendi aktif kullanıcılarına ulaşmasını sağlamak için, Honey'nin teknolojisini kendi ürün hattına eklemeyi planlıyor.