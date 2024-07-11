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        Paylaştığı görüntüler başını yaktı

        Bursa'da evinin çatısından tabanca ile havaya defalarca ateş açan kişi o anları sosyal medyada paylaştı. görüntüler üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 09:55 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:40
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        Paylaştığı görüntüler başını yaktı
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        Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir genç, elindeki kuru sıkı tabanca ile evinin çatısından havaya defalarca ateş açtı.

        O görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşan gence tepki yağdı. Polis genci yakalamak için çalışma başlattı.

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        #Bursa
        #kuru sıkı tabanca
        #havaya ateş açan kişi
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