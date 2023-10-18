Paylaşımlarıyla olay oluyor! Hadise'nin son pozu göz kamaştırdı!
O Ses Rap jüri koltuğunda oturan başarılı şarkıcı Hadise, yeni şarkısını çıkardı. Ünlü isim halen klibinden çekildiği görüntülerini sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.
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Türkiye'inin başarılı şarkıcılarından biri olan Hadise, son olarak yayınladığı parçasıyla magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Ünlü ismin klibinden paylaştığı görüntüleri binlerce beğeni ve yorum alıyor.
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5 ay boyunca insanı Mehmet Dinçerler ile evli kalan ve sonrasında ani bir kararla bu evliliği sonlandıran Hadise, boşanmayla birlikte sosyal medya hesabında iddialı pozlarına daha çok yer vermeye başladı.
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Güzel şarkıcı Hadise'nin çömelerek verdiği pozlarına sevenlerinden 209 binden fazla beğeni ve 1800'ün üzerinde yorum geldi.
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Instagram hesabında 14.5 milyon takipçisi olan Hadise, son pozunu yeni şarkısının adı olan "Sevmiyo" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.
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İşte Hadise'nin son pozları...
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