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        Haberler Magazin Paylaşımlarıyla olay oluyor! Hadise'nin son pozu göz kamaştırdı!

        Paylaşımlarıyla olay oluyor! Hadise'nin son pozu göz kamaştırdı!

        O Ses Rap jüri koltuğunda oturan başarılı şarkıcı Hadise, yeni şarkısını çıkardı. Ünlü isim halen klibinden çekildiği görüntülerini sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 11:51 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:51
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          Türkiye'inin başarılı şarkıcılarından biri olan Hadise, son olarak yayınladığı parçasıyla magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Ünlü ismin klibinden paylaştığı görüntüleri binlerce beğeni ve yorum alıyor.

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          5 ay boyunca insanı Mehmet Dinçerler ile evli kalan ve sonrasında ani bir kararla bu evliliği sonlandıran Hadise, boşanmayla birlikte sosyal medya hesabında iddialı pozlarına daha çok yer vermeye başladı.

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          Güzel şarkıcı Hadise'nin çömelerek verdiği pozlarına sevenlerinden 209 binden fazla beğeni ve 1800'ün üzerinde yorum geldi.

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          Instagram hesabında 14.5 milyon takipçisi olan Hadise, son pozunu yeni şarkısının adı olan "Sevmiyo" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.

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          İşte Hadise'nin son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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