Payitaht Abdülhamit dizisinin 132. son bölümünde; büyük Mason Locası unvanı ile toplanan masonlara Karaso’nun bir sürprizi vardır. Abdülhamid suikast ile karşı karşıya gelir. Payitaht Abdülhamit 133. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamit 132. bölüm...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT 133. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT 132. SON BÖLÜM ÖZETİ

Karaso, aynı zamanda mason kardeşlerine bir mesaj verme niyetindedir. Karekin’in tren meselesinde Eşref’e karşı hazırlıklı gelmesi okları Tatavlalı’ya yöneltir. Tatavlalı Mika’dan, Eşref’in oğlu Ali Osman’a dair yeni bir emir alır.

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Saliha’nın gerçekten hastalanması Aliye ve Naime’nin planını alt üst eder. Görünenin arkasında başka bir tertip olduğunu anlayan Emsal Saliha’yı uyarır. Naime’nin gerçek yüzünü öğrenen Saliha, harekete geçer. Fatma kardeşinin hala Stefano’yla görüştüğünü görünce bir kez daha Stefano’nun karşısına çıkar. İkilinin tartışmasına müdahil olan kişi her ikisi için de sürpriz olur.