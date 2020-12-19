Payitaht Abdülhamit 131. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Payitaht Abdülhamit dizisi her Cuma akşamı yeni bölümleri ile diziseverlerin karşısına çıkıyor. Payitaht Abdülhamit 130. son bölüm bölümünde; Sadrazam Paşa’nın Manyas’ı kaçırması ile ‘Mason Paşa kim?’ sorusu yeniden gündeme gelir. İşte Payitaht Abdülhamit 130. son bölüm özeti...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT 131. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT 130. SON BÖLÜM

Abdülhamid, Manyas’ın derin planını dikkatle takip ederken, Mahmut Paşa ise konağında bir sürprizle karşılaşır. Karşısına çıkan zorluklara rağmen Eşref Aziz ise Karekin’in peşini bırakmaz.

Saliha kendine sarayda yer bulmaya çalışırken, Naime de onu göndermenin yollarını arar.

Aliye bir taraftan Naime’ye dost görünürken bir taraftan da kuyusunu kazar. Saliha’nın verdiği davete gelen misafir herkesi şaşırtır.