Payitaht Abdülhamid dizisi nerede çekiliyor?

Payitaht Abdülhamid nerede çekiliyor? sorusunun cevabı merak ediliyor. Yapımcılığını Es Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Serdar Akar'ın, senaristliğini Uğur Uzunok'un yaptığı Payitaht Abdülhamid dizisi takipçileri tarafından merak ediliyor. Osmanlı padişahlarından Sultan II. Abdülhamid'in hayatını ve dönemini konu alan Payitaht Abdülhamid dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Peki, özellikle saray ve eski İstanbul görüntüleriyle dikkat çeken Payitaht Abdülhamid nerede, hangi şehirde çekiliyor?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD NEREDE ÇEKİLİYOR?

Payitaht Abdülhamid dizisi İzmit’te yer alan Seka Film Platosu içerisinde çekiliyor. Ayrıca Yalova ve İstanbul'da tarihi mekanlarda çekimleri devam ediyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİ KONUSU NE?

Tarih 1896.1909. Sultan Abdülhamid'in saltanatının 20. yılıdır. Abdülhamid, içeride başta Jön Türkler olmak üzere çeşitli muhaliflerle, dışarıda ise başta İngiltere olmak üzere Avrupalı devletler ile mücadele etmektedir. Diğer yandan devletinin bir arada olmasını ve parçalanmasını önlemek için büyük çaba göstermekte, Filistin ve kutsal toprakları korumak için dış güçlere karşı mücadele vermektedir.