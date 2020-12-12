Payitaht "Abdülhamid" dizisi 129. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 130. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 129. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mason paşayı bulmak için mücadelesini sürdüren Abdülhamid bu kez planını Manyas’ı zindana atarak başlatır. Sultan, mason paşaya ulaşmak için birilerinin Manyas’ı zindandan kaçırmasını beklemektedir.

Asaf’ın ölümü ile Eşref Aziz ve ekibi Karekin’in peşine düşer. Karekin’den intikam almak için durmayacak olan Eşref, dört bir yanda Karekin’in izini sürmektedir.

Haremde Bidar Sultanın eksikliği hissedilirken Naime annesinin saraya geri döneceğini düşünmektedir. Ama saraya kimsenin beklemediği biri gelir... Haremde artık bir dönem başlayacaktır.

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 130. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Payitaht "Abdülhamid" 130. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...