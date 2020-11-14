Payitaht "Abdülhamid" dizisi 125. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 125. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 125. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahmet Paşa’nın Mason Paşa olduğuna dair ihtimaller iyice güçlenir. Uzun zamandır rahatsız olan Abdülhamid Han’ın hastalığı yeniden nüksetmiştir. Devletini yalnız bırakmamak için hasta yatağından kalkan Sultan Abdülhamid düşmanlara fırsat vermek istemez.

Zakaryan’ların amele cemiyeti üzerinden kurdukları oyuna dahil olan Eşref Aziz ve ekibi için işler yolunda gitmez. Kaşgarlı Nadir’in kolu kırılmıştır. Eşref Aziz çareyi ringe çıkmakta bulur.

Abdülhamid’in yatağa düştüğünü öğrenen Bidar için artık zaman durur. İyileşmesini beklerken kocasının yanından bir dakika olsun ayrılmaz. Abdülkadir, Naime ve Zekiye de babalarını kaybetme korkusu içindedirler.



Bidar, Abdülhamid’in hastalığının bir süredir devam ettiğini öğrense de, yine bir suikast girişimden şüphe eder. Fatma da kardeşi Aliye’nin ne işler çevirdiğini öğrenmek için peşindedir.

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 126. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Payitaht "Abdülhamid" 126. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...