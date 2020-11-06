II. Abdülhamid
Bülent İnal
Abdülmecid'in oğlu olan 34. Osmanlı Padişahı.
Bidâr Kadınefendi
Özlem Conker
II. Abdülhamid'in eşi; Mehmed Abdülkadir Efendi'nin annesi.
Suavi Eren
EDMUND ROTHSCHİLD
Usta oyuncu Suavi Eren, Payitaht’a güce ve paraya tapan karanlık ruh Edmund Rothschild olarak gelecek. 1845’te Fransa’da doğan ve Rothschild Bankacılık ailesinin bir ferdi olarak 55 yaşlarını izleyeceğimiz Edmund Rothschild; ilk bakışta sempatik ve aydınlık yüzlü dursa da ruhundaki karanlığı yansıtacak bir karakter olarak dikkatleri çekecek. Son derece zeki, kurnaz ve soğuk kanlı bir karakter olarak izleyeceğimiz Edmund, tüm Rothschild’ler gibi paraya ve güce tapan, dünyayı kendi oyun alanı olarak gören ve her şeyin ona hizmet etmek için var olduğuna inanan bir kimliktir. Rothschild o kadar güçlüdür ki, hiç bir savaş onun yardımı olmadan başlayamaz… Siyaset ve ekonomide o kadar güçlüdür ki, yeryüzünde onun ekonomik diktatörlüğünü silecek bir güç yok gibidir… Dünyada kutuplaşmalar yaratıp çıkan savaşlardan beslenir. Bu yüzden de kendisine engel gördüğü hak İslam’ı, onun halifesi Abdülhamid’i ve ardındaki büyük güç Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkmak en büyük hedeflerindendir.
Hakan Yufkacıgil
FUAT
Daha önce yine TRT’de yayınlanan Filinta dizisinde izlediğimiz yetenekli oyuncu Hakan Yufkacıgil’i bu sezon Payitaht Abdülhamid’te. 40 yaşlarında Abdülhamid’e düşmanlığını babasından miras almış bir Mısır Hidivi Fuat’ı canlandıracak olan Yufkacıgil, şıklığı, zekası, azmi ve çalışkanlığı sayesinde büyük başarılara da imza atmış, aynı zamanda Abdülhamid’in ve hanedanın sonunu hazırlamak üzere ekrana gelecek çok tehlikeli bir karakter olarak izleyeceğiz. Bu yıl kadronun yeni karakterlerinden biri olacak olan “Şivenaz”, Fuat’ın tek zaafı ve ölesiye aşkı olacak.
Güven Kıraç
HAFİYE VAMBERY AMCA
Seyircinin uzun zamandır ekranda görmediği yetenekli oyuncu Güven Kıraç da bu sene Payitaht’da önemli bir karakter olan “Vambery Amca” ile izleyicisiyle buluşacak. 1832 yılında, Budapeşte’de doğan Yahudi asıllı Macar Arminius Vambery’nin altmışlı yaşlarındaki halini canlandıracak olan Kıraç, dizide karakter olarak dinamik, son derece kurnaz, zeki, politik davranmasını bilen bir adam olarak izleyicinin karşısında olacak. Kendisini Abdülhamid için uluslararası bir hafiye olmasının yanı sıra yakın bir dost, Abdülkadir ve Naime için küçüklüklerinden beri Vambery Amcası olarak izleyeceğiz. Abdülhamid’in keskin zekasına, gücüne hayranlık duyduğu Vambery Amcayı, sağlam bir iradeye sahip olsa da paraya olan düşkünlüğünden ötürü zaman zaman aklının karışmasına neden olabileceği sahneleriyle de izleyeceğiz.
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