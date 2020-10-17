Payitaht Abdülhamid dün gece 121. bölümüyle ekrandaydı. Her Cuma saat 20.00'de izleyiciyle buluşan Payitaht Abdülhamid 122. bölüm fragmanı yayınlandı. Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 122. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
— Payitaht Abdülhamid (@PayitahtEsFilm) October 16, 2020
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 121. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Selanik görevinden başarısızlıkla dönen Zülüflü İsmail, Ahmet ve Selim Paşa Abdülhamid’in emriyle sorguya alınır. Abdülhamid devletine, kendisine ihanet eden paşayı bulmaya kararlıdır. Saray katiplerinden biri Abdülhamid’in peşine düştüğü, hain paşanın kim olduğunu bilmektedir. O ismi Sultan Abdülhamid’e söyleyecek midir? Artan muammalar Abdülhamid’in karar vermesini zorlaştırır. Patlatılan depo ve fabrikalara rağmen Akabe demir yolu yapılmalıdır. Abdülhamid’in bulduğu çözüm Fernandes’in fabrikasını almaktır. Hechler Abdülhamid’in tek kurtuluş yolunu tahmin eder ve buna engel olmak için Fernandes’e başka bir anlaşma teklif eder.
Abdülhamid fabrikayı almak için hamlelerini yaparken hain paşayı bulmak için de bir tertip yapar.
Eşref Aziz hem oğlunun derdine şifa bulmak, hem de patlamaların intikamını almak için Payitaht’a gelir. Eşref Aziz’in Payitaht’a geldiğini öğrenen Mika onu bir tuzağa çeker. Yanlış kişinin peşine düşen Eşref Aziz’in yolu Söğütlülerle kesişir.
Babaları için yaptıkları hayırda Aliye’nin düşüncesizce hareket etmesi Bidar ve Fatma’yı tekrar karşı karşıya getirir. Aliye babasından yadigar kalan eşyaları da satmıştır. Fatma eşyaları geri almaya çalışırken karşısına Ahmet Paşa çıkar. Eşyaları o almıştır. Fatma babasının eşyalarını Ahmet Paşa’dan geri alabilecek midir? Bidar ve Fatma arasındaki gerilim tırmanarak devam eder. Fatma’nın yaptıkları sonucu saraydan kovulacaklarını düşünen Aliye, sarayda kalmak için nasıl bir yol bulacaktır?
Abdülhamid demiryolunda kullanılacak rayların yapımı için Fernandes’i fabrikasını satmaya ikna edebilecek midir? Eşref Aziz Payitaht’ta umduğunu bulabilecek midir? Abdülhamid yaptığı tertiple hain paşayı ortaya çıkartabilecek midir?
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