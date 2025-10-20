Paulo Dybala için harekete geçtiler!
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'dan forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Paulo Dybala için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Ocak ayında Roma ile sözleşmesini yenileyen ve sezon sonunda İtalya ekibiyle mukavelesi sona erecek Paulo Dybala'nın, geleceği belirsizliğini koruyor.
İspanyol basını, Arjantinli yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
FLAMENGO'DAN DYBALA ATAĞI
Fichajes'in haberine göre; Brezilya temsilcisi Flamengo, 31 yaşındaki yıldız için harekete geçti ve 2 yıllığına kadrosuna katmak istiyor.
GELECEĞİ BELİRSİZ!
2022 yılında Juventus'tan Roma'ya bedelsiz şekilde transfer olan Dybala'nın, Başkent ekibindeki belirsizliği sürüyor.
Yeni sözleşme konusunda İtalyan ekibinin teklifte bulunduğu, Dybala'nın alternatifleri görmek istediği kaydedildi.
Ülkesine yakınlığı nedeniyle Dybala'nın Güney Amerika'ya dönme fikrine sıcak baktığı haberin detaylarında yer aldı.
Bu sezon 5 maça çıkan ve 211 dakika süre alan Arjantinli oyuncu, gol veya asist katkısı sağlayamadı.
