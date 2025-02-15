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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Paulius Motiejunas: NBA'in Avrupa planı hiç mantıklı değil - Basketbol Haberleri

        Paulius Motiejunas: NBA'in Avrupa planı hiç mantıklı değil

        THY Avrupa Ligi (EuroLeague) Üst Yöneticisi (CEO) Paulius Motiejunas, NBA yönetiminin Avrupa'da lig kurma planını eleştirerek, "NBA'in Avrupa planı hiç mantıklı değil" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 18:04 Güncelleme: 15.02.2025 - 18:04
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        "NBA'in Avrupa planı hiç mantıklı değil"
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        THY Avrupa Ligi (EuroLeague) Üst Yöneticisi (CEO) Paulius Motiejunas, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetiminin, Avrupa'da lig kurma planını "mantıklı" bulmadığını ifade etti.

        İngiltere'nin başkenti Londra merkezli spor sitesi SportsPro'ya açıklamasında Motiejunas, "NBA'in Avrupa planı hiç mantıklı değil." değerlendirmesinde bulundu.

        Avrupa basketbolunun THY Avrupa Ligi sayesinde "mümkün olan en iyi organizasyona" sahip olduğunu belirten Motiejunas, "NBA liderliğindeki yeni bir kulüp organizasyonunun Avrupa basketboluna zarar vereceğini" belirtti.

        Motiejunas, "Benim için Avrupa'daki başka bir lig hakkında yorumlar okumak kişisel olarak hiçbir anlam ifade etmiyor." dedi.

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