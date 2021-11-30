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Paulina Porizkova: Ne giyeceğime bile kocam Ric Ocasek karar veriyordu! - Magazin haberleri

Paulina Porizkova: Ne giyeceğime bile kocam karar veriyordu!

Bir dönemin ünlü modeli Paulina Porizkova, 'The Cars' grubunun solisti Ric Ocasek ile 30 yıllık evliliğinin dışarıdan göründüğü kadar güzel olmadığını açıkladı. Ocasek'in gençlik yıllarını hapishaneye çevirdiğini söyleyen Porizkova, "Ne giyeceğime bile kocam karar veriyordu!" dedi

30.11.2021 - 16:30 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 1980'lerin ve 90'ların en ünlü modellerinden biri olan Çek asıllı Paulina Parizkova, 2019'da kaybettiği şarkıcı eşi Ric Ocasek ile geçirdiği evliliğinin bilinmeyenlerini anlattı.

  • "BANA TAKINTILIYDI"

    Amanda De Cadenet'nin podcast yayınına konuk olan 56 yaşındaki Porizkova, o dönemde düşündüklerini şu sözlerle dile getirdi:

    Onun bana olan ilgisini 'aşk' olarak yorumladım. Oysa sanırım daha çok 'saplantıydı'. Bana takıntılıydı ve ben bunu aşk sandım. Benim herhangi bir şey yapmamı istemiyordu, hiçbir yere gitmemi istemiyordu. Sadece onun çevresinde olmamı istiyordu. Ve ben bunu aşk ile karıştırdım.

  • 'The Cars' grubunun solisti Ocasek ile boşandıktan sonra bir süre aynı evde yaşayan Parizkova, bu durumu Ric Ocasek'in kendisine duyduğu büyük aşk olarak nitelediği için de onu kaybetmek istemediğini sözlerine ekledi.

  • "ONU KAYBETMEK İSTEMİYORDUM"

    Porizkova, Ric Ocasek'i Yunan mitolojisindeki, kendi yarattığı heykele aşık olan Pygmalion'a benzetti. Eski model sonra da şunları söyledi:

    Beni kanatları altına aldı. Bana ne giyeceğimi söyledi, ne yapacağımı söyledi. Onun isteklerine uydum. Çünkü bunu yapmamak, onu kaybetme riskini göze almak demekti. Onun sevgisi benim için herhangi bir arkadaştan, kariyerimden ya da yapmak istediğim her şeyden daha önemliydi.

  • "BENİ MÜLK OLARAK GÖRDÜĞÜNÜ YILLAR SONRA FARK ETTİM"

    Yıllar boyunca da her şeyi Ric Ocasek'in arzusuna göre yaptığını sözlerine ekleyen Paulina Porizkova, "Ve ne zaman onun istediklerini yapmamaya başladım, işte o zaman işler iyi gitmemeye başladı." diye konuştu. Porizkova, sözün bir noktasında, kendisinin, Ocasek için 'değerli bir mülk' olmaktan öteye gitmediğini uzun zaman sonra anladığını itiraf etti. Ünlü isim, konuyla ilgili " Sevilen bir insan yerine değerli bir mülk gibi görüldüğünüz zaman değişemeyeceğinizi, büyüyemeyeceğinizi, yaşlanamayacağınızı çok uzun süre fark etmedim." dedi.

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