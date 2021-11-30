"BANA TAKINTILIYDI"

Amanda De Cadenet'nin podcast yayınına konuk olan 56 yaşındaki Porizkova, o dönemde düşündüklerini şu sözlerle dile getirdi:

Onun bana olan ilgisini 'aşk' olarak yorumladım. Oysa sanırım daha çok 'saplantıydı'. Bana takıntılıydı ve ben bunu aşk sandım. Benim herhangi bir şey yapmamı istemiyordu, hiçbir yere gitmemi istemiyordu. Sadece onun çevresinde olmamı istiyordu. Ve ben bunu aşk ile karıştırdım.