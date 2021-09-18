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Paulina Porizkova gözyaşlarına boğuldu: Bu belim en çıplak halim! - Magazin haberleri

Paulina Porizkova gözyaşlarına boğuldu: Bu belim en çıplak halim!

Bir dönemin ünlü modeli Paulina Porizkova, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile takipçileriyle dertleşti. Hayatında birçok şeyin kötü hissetmesine neden olduğunu söyleyen Porizkova, gözyaşları içinde "Kendimi bu kadar kırılgan bir şekilde size göstermek belki de tüm ABD'ye kendi çıplak ve uygunsuz bir fotoğrafınızı göstermek gibi... Bu benim en çıplak halim. " ifadelerini kullandı

18.09.2021 - 17:59 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 1980'lerin ve 90'ların en ünlü modellerinden biri olan Çek asıllı Paulina Parizkova, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Özel hayatını sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Parizkova, bu kez hayranlarının karşısına hüngür hüngür ağlarken çıktı.

  • Zor bir dönemden geçtiğini çektiği uzun videoda anlatan 56 yaşındaki eski model, paylaşımında gözyaşlarının eski halini tıpkı bir yangın gibi yakıp yok ettiğini ve böylece yenilenmeye hazır olduğunu ifade etti.

  • ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ

    Paulina Parizkova, gönderisinde 'The Cars' grubunun solisti Ric Ocasek'in, 15 Eylül'deki ikinci ölüm yıl dönümü başta olmak üzere hayatında birçok şeyin kötü hissetmesine neden olduğunu belirtti.

  • "YALNIZLIK DUYGUSUNDAN İLK KEZ BU KADAR ETKİLENDİM"

    "Bu hafta benim için gerçekten ama gerçekten zor bir haftaydı." diyen Porizkova, Ocasek'in ölüm yıl dönümü, iki çocuğunun kendi hayatlarına gitmesinin üzerinde yarattığı yalnızlık duygusundan ilk kez bu kadar etkilendiğini anlattı. Eski model, yayınladığıı videoda düşündüğü kadar sevilmediğini öğrenmiş olmanın da bu kadar gözyaşı dökmesine yol açan nedenler arasında olduğunu belirtti.

    "Böyle değilmiş gibi numara yapmayacağım!" ifadelerini kullanan Paulina Porizkova, "Keder kalp kırıklığı ve 15 yaşımdan beri ilk kez yalnızlık duygusu içinde kalmak beni bunalttı." dedi.

  • "BENİ 'AĞLAMAYAN KADIN' OLARAK BİLİRLERDİ"

    Bu yaptığının bir tür aptallık ya da cesaret gösterisi olabileceğini de söyleyen Porizkova, daha sonra şunları söyledi:

    Bütün sevdiklerim beni 'asla ağlamayan kadın' olarak bilirdi. Asla! Sadece gizli yerlerde ve gölgelerde ağlardım. Kendimi bu kadar kırılgan bir şekilde size göstermek belki de tüm ABD'ye kendi çıplak ve uygunsuz bir fotoğrafınızı göstermek gibi. Bu en kırılgan olduğum andaki benim. Bu benim en çıplak halim.

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