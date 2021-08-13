Mesajına herkesin mutlu insanlar görmekten hoşlandığını belirterek başlayan ünlü model, ardından, "Her gün iyileşme yolunda mutlu bir gün değildir." dedi.

Porizkova, özellikle kadın takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan bu paylaşımında, "Aldatıldıktan sonra güven duymak ise tıpkı uzaya fırlatılmak gibi kabul edilmesi güç bir şey. Düzeltme... Şu anda kendimi uzaya fırlatılmış olarak görmek daha kolay." ifadelerini kullandı.