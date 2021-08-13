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Paulina Parizkova: Güven olmadan aşk da mümkün değildir - Magazin haberleri

Paulina Parizkova: Güven olmadan aşk da mümkün değildir

Ünlü model Paulina Parizkova, ağlarken verdiği pozu, "Aldatıldıktan sonra güven duymak tıpkı uzaya fırlatılmak gibi kabul edilmesi güç bir şey. Düzeltme... Şu anda kendimi uzaya fırlatılmış olarak görmek daha kolay. Güven olmadan aşk da mümkün değildir." notuyla paylaştı. Porizkova, sevgilisi Aaron Sorkin ile yollarını ayırdığını da sözlerine ekledi

13.08.2021 - 17:48 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 1980'lerin ve 90'ların en ünlü modellerinden biri olan Çek asıllı Paulina Parizkova, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Özel hayatını sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Parizkova, bu kez ağlarken çekilen bir fotoğrafını yayınladı.

  • Bu yılki Oscar töreninde yeni yapımcı sevgilisi Aaron Sorkin ile birlikteliğini onunla kırmızı halıya çıkarak gözler önüne seren Pulina Porizkova, aşkının hüsranla sona erdiğini duyurdu. 

  • Mesajına herkesin mutlu insanlar görmekten hoşlandığını belirterek başlayan ünlü model, ardından, "Her gün iyileşme yolunda mutlu bir gün değildir." dedi.

    Porizkova, özellikle kadın takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan bu paylaşımında, "Aldatıldıktan sonra güven duymak ise tıpkı uzaya fırlatılmak gibi kabul edilmesi güç bir şey. Düzeltme... Şu anda kendimi uzaya fırlatılmış olarak görmek daha kolay." ifadelerini kullandı.

  • Sevdiğiniz birine güvenip, aldatıldıktan sonra aşkın da şüpheli bir hale dönüştüğünü ifade eden Paulina Porizkova, "Güven olmadan aşk da mümkün değildir." şeklinde konuştu.

    Porizkova, sözlerini, "Ağlarken çekilen bir selfie'yi narsisizmin zirvesi olarak belirtmek isteyenler, size katılıyorum." şeklinde noktaladı.

  • Paulina Porizkova'nın bu gönderisi modelin, Aaron Sorkin tarafından aldatıldığı şeklinde yorumlandı. Bazı kullanıcılar da 'ihanet' ile ilgili bu gönderiyi Porizkova'nın, bir süre önce ölen eski eşi Ric Ocasek'in onu mirasından mahrum bırakmasına yaptığı bir gönderme olarak ifade etti.

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