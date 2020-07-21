Instagram hesabından paylaşım yapan Scholes, "Evet, kötü zamanlar geçiriyor olabilir ama Manchester United son 6 sezondur onsuz ilk 10'a bile giremezdi." ifadelerini kullandı.

Manchester'ın efsane futbolcusu, İspanyol kalecinin yakın zamanda eski formuna kavuşacağını sözlerine ekledi.

De Gea, takımının Chelsea'ye 3-1 mağlup olduğu Federasyon Kupası yarı final maçından sonra, yediği goller sebebiyle İngiliz taraftarların ağır eleştirilerine maruz kalmıştı.

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Atletico Madrid'de adım atan De Gea, 2011 yazında 25 milyon avro karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.