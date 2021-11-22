"BUNU BENDEN ÖNCE ALMASI GEREKEN ÇOK İNSAN VAR"

Öte yandan Paul Rudd, 2021’in 'Yaşayan En Seksi Erkeği' seçilmesinin ardından mutluluğunu dergiyle paylaşmıştı. Rudd, bazılarının bu onuru almasına şaşıracağını ifade etmişti. Ünlü aktör, "İnsanların bunun için seçildiğimi duyduklarında 'Ne?' diyeceklerini bilecek kadar farkındalığım var. Bu sahte bir alçakgönüllülük değil. Bunu benden önce alması gereken çok insan var." diye konuşmuştu.