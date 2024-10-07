Paul Pogba'nın cezasında indirime gidildi
Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen Paul Pogba, doping yaptığı için 4 yıl futboldan men edilmişti. Fransız oyuncunun cezası 4 yıldan 18 aya indirildi.
Doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 yıl futboldan men cezası alan Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'ya müjdeli haber geldi.
Fransız yıldızın cezası 4 yıldan 18 ay düşürüldü. Pogba, 2025'in ocak ayında antrenmanlara başlayacak ve mart ayından itibaren yeniden sahalara dönecek.
31 yaşındaki futbolcunun, futbola Juventus'ta devam etmesi beklenmiyor. Pogba, cezasının resmen düşürülmesinin ardından İtalyan ekibiyle görüşecek ve bonservisini eline alacak.