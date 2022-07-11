Paul Pogba yeniden Juventus'ta! İtalyan ekibiyle kariyerinin zirvesine çıkan ve 105 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olan Fransız yıldız, siyah-beyazlı kulübe geri döndü.

2016'da Juventus'tan ayrılan Pogba, siyah-beyazlılar ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandı.

29 yaşındaki oyuncu, 2012'de Manchester United altyapısından ayrıldıktan sonra Juventus'a transfer olmuştu. Juventus'ta 4 sezon forma giyen Fransız orta saha, 178 maçta süre alırken 34 gol ve 40 asist kaydetti.