Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla 230 günlük gol özlemini bitirdi - Trabzonspor Haberleri

        Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla 230 günlük gol özlemini bitirdi

        Trabzonspor'un 29 yaşındaki Nijeryalı forveti Paul Onuachu, yeni takımıyla 230 günlük gol özlemine Beşiktaş karşısında son verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 10:01 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Onuachu 230 günlük gol özlemini bitirdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor'un transferin son günlerinde İngiltere'nin Southampton FC takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu, yeni takımıyla gol hasretini bitirdi. 2.01'lik forvet, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bordo-mavililerin sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Onuachu, 230 günlük gol hasretine de Karadeniz ekibinde son verdi.

        Son gollerini 29 Ocak 2023'te Belçika'nın Genk takımında forma giydiği dönemde RFC Seraing ağlarını 2 kez sarsarak kaydeden Nijeryalı oyuncu, Southampton FC kariyerinde ise golle tanışamadı. 7 gün önce geldiği Trabzon'da ilk maçına çıkan Onuachu, yaklaşık 8 aydır süren gol hasretini bitirdi.

        Danimarka ekibi FC Midtjylland'da çıktığı 179 maçta 74 gol, 23 asistle oynayan başarılı futbolcu, KRC Genk kariyerinde ise 134 müsabakada 85 gol, 10 asistlik performans ortaya koymuştu.

        İNGİLTERE'DE ARADIĞINI BULAMADI

        Danimarka ve Belçika kariyerlerinin ardından İngiltere'de Southampton'a 18 milyon Euro karşılığında transfer olan Onuachu, burada forma giydiği 12 mücadelede golle tanışamadı. İngiltere macerasının ardından Trabzonspor'a gelen 29 yaşındaki futbolcu, gol özlemini de dindirmiş oldu.

        TRABZONSPOR'UN KULE FORVETLERİ

        Bordo-mavililerde son 4 yılda forvet hattında uzun boylu futbolcular, daha iyi performans ortaya koyuyor. 2019-2020 sezonunda 1.95 boyundaki Alexander Sörloth, 49 resmi maçta 33 gol kaydetti. Bordo-mavililerin şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda takımın gol yükünü çeken 1.93'lük Cornelius da 49 müsabakada 20 gol kaydetmişti.

        2022-23 sezonunda ileri uçta görev alan Umut Bozok ve Gomez ile Trabzonspor, üçüncü bölgede oyuncuların boylarını kısaltmıştı. 1.78'lik Umut Bozok, 41 maçta 10 gol atarken, 1.86'lık Gomez ise 35 karşılaşmada 7 gol kaydedebildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi
        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!
        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Bismil'de iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var
        Bismil'de iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Golü atanı kimse anlamadı!
        ABD'de düşen F-35 uçağı bulundu
        ABD'de düşen F-35 uçağı bulundu
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var
        Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var
        Sürpriz haber
        Sürpriz haber
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Habertürk Anasayfa