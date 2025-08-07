Paul Onuachu: Tekrar burada olmak beni mutlu ediyor - Trabzonspor Haberleri

Paul Onuachu: Tekrar burada olmak beni mutlu ediyor - Trabzonspor Haberleri

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da, kiralık sözleşmesinin ardından yeniden takıma katılan Onuachu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KENDİ PERFORMANSIMA ODAKLANIYORUM"

Türkiye'deki rekabet ortamını değerlendiren tecrübeli golcü, "Futbol mücadele oyunudur. Süper Lig'de çok önemli forvetler var ama benim odaklandığım konu, kendi takımıma nasıl katkı sağlayabileceğim. Rekabet olacak ama ben kendi performansıma odaklanacağım" ifadelerini kullandı.

"GERİ DÖNME İSTEĞİM HEP VARDI" Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra da dönmeyi hep arzu ettiğini dile getiren Onuachu, "İlk ayrıldığım andan itibaren geri dönme isteğimi herkes biliyordu. Trabzonspor'un beni ne kadar çok istediğini biliyordum. Ancak bağlı olduğum kulübe de saygı göstermek zorundaydım. O dönemde olmadı ama şimdi geri dönebildim. Burada ne kadar sevildiğimi biliyorum" dedi. "REKABET TAKIMA OLUMLU YANSIYACAKTIR" Takımın yeni transferi Brezilyalı Felipe Augusto ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Onuachu, "Takımda rekabet olması her zaman olumlu sonuçlar doğurur. Augusto güçlü ve genç bir oyuncu. Tek ya da çift forvet fark etmez, hocamızın kararına göre en iyi katkıyı vermeye çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

"İLK MAÇTA OYNAMAYI BEKLİYORUM" Yeni sezonda ilk maçta forma giymeyi beklediğini söyleyen Nijeryalı golcü, "Eğer bir aksilik yaşamazsam muhtemelen ilk maçta sahada olurum. Hocamızın beklentilerine karşılık vermek ve kalitemi ortaya koymak istiyorum. Sahada kim olursa olsun, herkes birbirine katkı sağlamak için mücadele edecek" şeklinde konuştu. "KENDİME GOL SAYISI HEDEFİ KOYMUYORUM" Trabzonspor'daki hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan Onuachu, "Trabzonspor, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Buradaysak hedef her zaman en iyisini yapmaktır. Kendime gol sayısı olarak hedef koymuyorum ama isteğim en fazla golü atmak ve takıma katkı sağlamak" dedi. "NWAKAEME İLE BİRLİKTE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM" Saha içi ve dışındaki dostluğuyla bilinen Anthony Nwakaeme ile yeniden aynı takımda olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Onuachu, "Tony benim kardeşim gibi. Antrenmanlarda yüzümdeki gülümsemenin sebebi o. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir oyuncu. Sadece futbol anlamında değil, hayat konusunda da size bir şeyler öğretebilen biri. Onunla birlikte olmak beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DAHA FİZİKSEL BİR LİG" Süper Lig ile Avrupa'daki ligler arasındaki farka da değinen Onuachu, "Türkiye daha fiziksel bir lig. Avrupa'da oyuncular daha genç ve dengeli. Ancak futbol tahmin edilemez bir oyun. Burada her takım birbiriyle rekabet edebiliyor" şeklinde konuştu. YENİ TRANSFER OLAIGBE İLK ANTRENMANINA ÇIKTI Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da sahasında Kocaelispor'u ağılayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Karadeniz ekibinin yeni transferi Kazeem Olaigbe de bordo-mavili formasıyla ilk antrenmanına çıktı.