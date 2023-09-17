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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Paul Onuachu, Beşiktaş karşısında sakatlık geçirdi - Trabzonspor Haberleri

        Paul Onuachu, Beşiktaş karşısında sakatlık geçirdi

        Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Akyazı Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.09.2023 - 21:57 Güncelleme: 17.09.2023 - 21:57
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        Paul Onuachu şoku!
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        Bu maçın ikinci yarısında bordo-mavili takıma yeni transferi Paul Onuachu'dan kötü bir geldi.

        Dakikalar 29'u gösterdiğinde takımının ilk golünü kaydeden Nijeryalı forvet, 46. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara geldi.

        İlk yarıda da bir sakatlık yaşayan golcü isim, bir kez daha kendisini yere bıraktı. Onuachu'nun yerine ise oyuna Enis Destan dahil oldu.

        Trabzonspor'da yeni transferler Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez de sakatlık geçirmişti. İki futbolcu da uzun süre sahalardan uzak kalacak.

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