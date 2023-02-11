Paul Mescal'den bağış

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'Normal People' ile şöhreti yakalayan ve bu dizideki rolüyle Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan İngiliz oyuncu Paul Mescal, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedeler için yardım mesajı yayınladı.

"İMKÂNI OLAN HERKESİ DESTEK OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ" 'Aftersun' filmindeki rolüyle Oscar'da 'En İyi Erkek Oyuncu' adaylığı kazanan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pek çok gibi Türkiye ve Suriye'de olanlar sebebiyle derin bir üzüntü ve acı içindeyim. 'Aftersun' ekibi olarak orada çekim yaptık. İki yıl önce Türkiye'de çok güzel birkaç ay geçirdik. İmkânı olan herkesi, ellerinden gelen her şekilde destek olmaya ve yardım etmeye çağırıyoruz" dedi.

ÖLÜDENİZ'DE ÇEKİLMİŞTİ Yönetmen koltuğunda Charlotte Wells'in oturduğu 'Aftersun' filminin çekimleri Fethiye Ölüdeniz'de yapılmıştı. Başrollerini Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall ile Paul Mescal'ın paylaştığı film, boşanmış ebeveynlerin çocuğu olan bir Sophie adında bir kızın, babasıyla Türkiye’de yaptığı tatili konu ediyor.

'GLADYATÖR 2'NİN BAŞROLÜ OLMUŞTU Öte yandna Hollywood'un usta yönetmenlerinden Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a 'En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü 'Gladyatör' filmini 23 yıl sonra tekrar çekmeye hazırlanıyor. Kadro çalışmaları devam eden filmde başrolde yer alacak isim belli olmuştu. İrlandalı oyuncu Paul Mescal'ın 'Gladyatör'ün devam filminde 'Lucilla'nın oğlu 'Lucius' rolünü üstleneceği belirtilmişti. Fotoğraflar: AA, AP, Twitter

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