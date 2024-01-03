Paul Giamatti: Karakterim yoktu

"KONTROLLÜ BİR KAOS HAKİMDİ"



56 yaşındaki Paul Giamatti, film setinde kontrollü bir kaos duygusunun hakim olduğunu anlattı. Giamatti, Steven Spielberg'ün filmin izleyicilerde belgesel benzeri bir his uyandırmasını istediğini söyledi.



"Başka savaş filmlerinde de oynadım ama Steven Spielberg'ün o filmde yaptığı yenilikti" diyen oyuncu, "Bir seferde kaç tane Steadicam operatörü çalışıyordu bilmiyorum. Çok da düzenlenmiş bir şey değildi. Bu adamlar neredeyse belgesel çeker gibi yakalayabildikleri her görüntüyü almak için etrafta koşturuyorlardı. Bu yüzden hepsi düşüyor ve birbirlerine çarpıyorlardı" şeklinde konuştu.