Paul Giamatti: Karakterim yoktu
Efsanevi savaş filmi 'Er Ryan'ı Kurtarmak'ın oyuncularından Paul Giamatti, 25 yıl sonra setteki atmosferi anlattı
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1998'de gösterime giren Steven Spielberg imzalı 'Er Ryan'ı Kurtarmak' adlı yapım, Tom Hanks'in canlandırdığı 'Yüzbaşı Miller'ın, Ryan ailesinin hayatta kalan son oğlunu kurtarmak için II. Dünya Savaşı sırasında askerleriyle birlikte Fransa'da yaptığı yolculuğu anlatıyordu.
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Paul Giamatti, 'Er Ryan'ı Kurtarmak'ın 'Neuville' sekansı sırasında, 'Miller' ve adamlarıyla karşılaşan 'Çavuş Hill' rolünde yer almıştı. Giamatti, verdiği son röportajda 'Er Ryan'ı Kurtarmak'ı çekmenin nasıl bir şey olduğundan bahsetti.
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"KONTROLLÜ BİR KAOS HAKİMDİ"
56 yaşındaki Paul Giamatti, film setinde kontrollü bir kaos duygusunun hakim olduğunu anlattı. Giamatti, Steven Spielberg'ün filmin izleyicilerde belgesel benzeri bir his uyandırmasını istediğini söyledi.
"Başka savaş filmlerinde de oynadım ama Steven Spielberg'ün o filmde yaptığı yenilikti" diyen oyuncu, "Bir seferde kaç tane Steadicam operatörü çalışıyordu bilmiyorum. Çok da düzenlenmiş bir şey değildi. Bu adamlar neredeyse belgesel çeker gibi yakalayabildikleri her görüntüyü almak için etrafta koşturuyorlardı. Bu yüzden hepsi düşüyor ve birbirlerine çarpıyorlardı" şeklinde konuştu.
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"KARAKTERİM YOKTU"
Steven Spielberg'ün çekimlerin koordineli olmasını istemediğini anlatan Paul Giamatti, "Yaşayan bir sahneydi. Sürekli kesip durmuyor ve baştan almıyordunuz" açıklamasını yaptı.
Çekimler sırasında düştüğünü belirten Paul Giamatti, senaryoda yazılı bir karakteri olmadığını da ekledi. Giamatti, "Düştüm çünkü inanılmaz derecede kaygan ve çamurluydu. Herkes sürekli düşüyordu. Sanırım bundan yola çıkarak Spielberg canlandırdığım adamın bacağının durumunun kötü olduğu fikrini geliştirmeye başladı. Gelip, bize birkaç replik veriyordu. Gerçekten bir rolüm yoktu. Çok, çok kabataslaktı. Gerçekten bir karakterim yoktu" dedi.
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Öte yandan 70 milyon bütçeyle çekilen film, dünya çapında 482.3 milyon dolar hasılat yapmayı başarmıştı.
Fotoğraflar: AP