Patti Smith'ten yeni kitap 'Maymun Yılı'

National Book Award sahibi Çoluk Çocuk ve M Treni kitaplarıyla edebiyatta da adından söz ettiren ünlü şarkıcı Patti Smith, düşler ile gerçekleri unutulmaz bir yılın panoramasında iç içe geçiren, insanın içine işleyen yeni kitabı Maymun Yılı'yla ((orj: Year of the Monkey) okurlarla buluşuyor.

Seda Ersavcı’nın güzel çevirisi ve şömizli sert kapak baskısıyla Domingo Yayınevi'nden çıkan Maymun Yılı, Smith’in Çoluk Çocuk’tan bu yana en çok övgü toplayan ve satan kitabı oldu. Patti Smith’in kendine has polaroidleriyle süslenen, sürükleyici, zarif ve çoğu zaman da nüktedan bir kitap Maymun Yılı; içinde yaşadığımız çalkantılı günler için adeta bir mihenk taşı.

Patti Smith, San Francisco’nun efsanevi konser salonu Fillmore’daki yeni yıl konserlerinin ardından, kendini Santa Cruz sahilinde aylaklık yaparken bulur. Tek başına dolaşacağı bir yılın eşiğindedir. Bir sebep ya da süreyle kısıtlanmadan, kendi harikalar diyarına götürür bizi. Bir plandan çok polaroid kamerası ve tabelalar vardır burada. Şubat ayında, gerçeküstü bir ay yılının başlamasıyla, beklenmedik değişiklikler olacak, ortalık karışacak ve keder kaçınılmaz hale gelecektir. Bir yabancının dediği gibi, “Her şey mümkün. Ne de olsa bu yıl Maymun Yılı.” Sürekli keşfeden, düşünen, yazan, müzmin meraklı Smith için maymun yılı, yaşamın girdabındaki değişimlerle –verilen kayıplar, ilerleyen yaş ve Amerika’nın dramatik siyasi iklimi– bir dönüm noktası olacaktır.