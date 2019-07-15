Patronunu çekiçle öldürdü, adı yanlış yazıldığı için 30 yıl yakalanamadı

15 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Singapur'da maaş kavgasında patronunu çekiçle öldürmekle suçlanan ve polis kayıtlarında adı yazılırken harf hatası yapıldığı için 30 yıl boyunca yakalanamayan Malezyalı inşaat ustası 8,5 yıl hapis cezasına çaptırıldı.
Mahkeme kayıtlarına göre, Malezya'da yaşayan 61 yaşındaki Arumugam Veerasamy, Ağustos 1986'da birlikte içki içerken patronu Muthiah Kutha Lingam'dan 1000 dolarlık alacağını istedi.
Çıkan kavga sonunda Arumugam, patronunun başına ve göğsüne üç kez çekiçle vurdu.
Arumugam, patronu kanlar içindeyken olay yerinden kaçıp Woodlands sınır kapısından Malezya'ya geçti.
43 yaşındaki Muthiah ise akşam saatlerinde diğer işçiler tarafından ölü bulundu.
Malezya polisi, Arumugam'un çalışma iznindeki ismiyle yakalama emri çıkarttı.
Ancak Arumugam, ismi yanlış yazıldığı için olaydan sonra defalarca Singapur'a gelip inşaatlarda çalışmasına rağmen yakalanmadı.
Singapur polisi 2006'da parmak izi sistemine geçti.
10 yıl sonra tekrar Woodlands sınır kapısına gelen Arumugam, bira şişesindeki parmak izlerinden bu kez gözaltına alındı.
Arumugam bugün sonuçlanan mahkemede, suçlamaları kabul etti.
Avukatı, Arumugam'un arandığını bilmediği için Singapur'a gelip gitmeye devam ettiğini söyledi.
Yargıç, savcılığın patronunu "acı içinde kıvranarak ölüme terk etmekle" suçladığı Arumugam'a suçunu kabul ettiği için 8,5 yıl hapis ceza verdi.
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