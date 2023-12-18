Patron cinayetinde ceza belli oldu

REKLAM advertisement1

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çalıştığı restoranın sahibini tüfekle vurarak öldüren sanığın cezası belli oldu.

Kayseri-Sivas karayolu üzerinde Sarımsaklı mevkisindeki bir lokantada 18 Eylül 2022'de hareketsiz birinin yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde tüfekle vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İş yeri sahibi Mehmet Karadağ olduğu tespit edilen cansız beden, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BABASININ EVİNDE YAKALANDI

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda yapılan araştırmada şüphelinin T.B. olduğu tespit edildi. T.B., kurulan ekip tarafından Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde saklandığı babasının evinde yakalandı.

Tutuklanan T.B. hakkında açılan davanın karar duruşması Kayseri Adalet Sarayı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık T.B., müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı T.B.'nin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

MÜŞTEKİLERDEN EN AĞIR CEZA TALEBİ

Müştekilerden S.K., sanığın planlayarak ve tasarlayarak Mehmet Karadağ'ı öldürdüğünü belirterek, en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Müştekilerden Ö.K. ise, "Sanık ağabeyimi vurmayıp gidebilirdi. Kasten öldürme niyetiyle öldürüyor. Vuruyor sonra da başında ölmesini bekliyor. En ağır cezayı almasını istiyoruz” dedi.

"BEN KENDİMİ SAVUNDUM"

Mahkemede savunma yapan T.B. de, "Bir aya yakın yanında çalıştım, bana sürekli küfür ve hakaretler ediyordu. Benim de bir onurum var, gururum var. Olay gerçekleştiğinde uyumuyordu, uyanıktı. Bana tacizde bulundu. Ben kendimi savundum. Haksız tahrik ve meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını istiyorum. Olay sonrası maktule ait arabanın anahtarı masanın üzerindeydi. Arabayı alıp son bir kez ailemi görmek için Afşin'e doğru yola çıktım. Ailemi gördükten sonra teslim olacaktım" dedi.

MAHKEME, 2 SUÇTAN CEZA VERDİ

Mahkeme heyeti sanık T.B.'ye "gece vakti hırsızlık" suçundan 10 yıl 6 ay, "kasten öldürme" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.