Patriot füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi savaşa nasıl etki edecek?

Beyaz Saray, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Çarşamba günü Washington'a yapacağı ziyaret öncesinde Ukrayna’ya, Rus füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı koymak için ABD yapımı Patriot savunma füze sistemi sağlanacağını doğruladı.

Şubat ayında savaşın başlamasından bu yana Ukrayna’ya, taşınabilir ve omuzdan fırlatılan Stinger füzelerden, daha gelişmiş radar güdümlü ve diğer ısı arama sistemlerine kadar birçok Batı hava savunma sistemi gönderildi.

Hepsi farklı tehditlere karşı kapsamlı bir koruma düzeyi sağlıyordu.

Patriot füzesavar sistemleri, bu yolda atılan ve Moskova'yı kızdıracak başka bir adım.

Sihirli değnek değiller ama son derece etkili ve pahalılar.

Bir Patriot füzesinin maliyeti yaklaşık 3 milyon dolar, yani NASAM'daki (Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi) bir füzenin maliyetinin üç katı.

İki NASAM sistemi birkaç haftadır Ukrayna'da faaliyet gösteriyor.

Beyaz Saray bir brifingde, yeni Patriot füze bataryasının "Rusya'nın Ukrayna'nın kritik altyapısına yönelik barbarca saldırılarına karşı Ukrayna halkını savunmak için önemli bir araç olacağını" söyledi.

Patriot'lar, Birinci Körfez Savaşı sırasında Irak'ın Rus yapımı Scud füzelerine karşı kullanıldı ve o zamandan beri Raytheon Technologies şirketi tarafından sürekli olarak geliştirildi.

Bir komuta merkezi, gelen tehditleri tespit etmek için bir radar istasyonu ve rampalar içeren bataryalarla geliyorlar.

Kullanılan füze tipine bağlı olarak menzillerinin 40 km. ila 160 km. arasında değiştiği bildiriliyor.

Bunlar "nokta savunması” olarak adlandırılan sistemler, genellikle şehirler veya önemli altyapılar gibi belirli alanları - başka bir deyişle değeri yüksek varlıkları - savunmak için tasarlandı.

ABD’nin duyurusu, bir radar istasyonu, kontrol sistemi ve tabii ki füze rampalarından oluşan tek bir birime atıfta bulunuyor.

Ek koruma için değeri yüksek bir varlığın veya önemli bir şehrin etrafına yerleştirilmesi muhtemel.

Batı sistemleri Ukrayna’ya verildiklerinde ülkenin ordusunun komutası altına girerek Ukrayna malı haline geldiklerinden nereye konuşlandırıldıklarını öğrenemeyeceğiz.

ABD veya diğer NATO askeri birlikleri bu sistemleri Ukrayna içinde kullanamaz, dolayısıyla diğer Batı tarafından verilen silahlar gibi bunların da kullanılabilmeleri için Ukrayna kuvvetlerinin eğitilmesi gerekecek ve bu eğitim ülke dışında gerçekleşecek.

Bu tür bir eğitim çoktan başlamış olabilir. ABD ordusu, Almanya'daki Ukrayna kuvvetlerine yönelik eğitimini Ocak ayından itibaren genişleteceğini duyurmuştu.

https://www.youtube.com/watch?v=VGUN8Qw1-AU

Moskova, Patriot'ları konuşlandırma planlarını "bir provokasyon" ve ABD'nin Ukrayna’daki askeri varlığının daha da genişletilmesi olarak nitelendirdi.

Rusya, daha önce de belirttiği gibi, bu tür füzelerin, füze saldırıları için "meşru hedefler" haline geleceğini kaydetti.

Batarya gönderme kararı, Washington’ın Ukrayna'nın kendisini korumaya çalışması için gerekeni yapmaya kararlı olduğunun açık bir ifadesi.

İran'ın Rusya'ya insansız hava araçları ve belki de başka silahlar tedarik etmesi endişeyi artırıyor.

Bunun sonucu, Ukrayna'ya daha gelişmiş Batı sistemleri gönderilmesi oldu ki bu Moskova'nın olmasını istemediği bir şeydi.

Patriot sistemlerinin genel etkisinin tam olarak ne olacağını söylemek zor.