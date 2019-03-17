Tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için cenaze töreni düzenlendi. İHA'nın haberine göre, Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan Mesrob Mutafyan'ın uğurlama töreni, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde saat 10.00'da başladı.

SİYASİLER CENAZE TÖRENİNDEYDİ

Törene Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, çok sayıda Ruhani lider ve yurt dışından da çok sayıda Ermeni vatandaş katıldı.

MUTAFYAN İÇİN DUA EDİLDİ

Uğurlama töreni öncesi kilisede Pazar ayini yapıldı ve Mutafyan için dualar edildi. Törenin ardından Mutafyan'ın cenazesi kilisenin karşısında bulunan konutuna getirildi. Burada Mutafyan için kısa bir tören daha düzenlendi. Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan'ın cenazesi konvoy eşliğinde Şişli Ermeni Mezarlığı'ndaki patriklik bölümüne defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

Cenaze töreni öncesi, Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde pazar ayini yapıldı.

AK PARTİLİ ÇELİK: TAZİYELERİMİ SUNUYORUM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan’ı, Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurladık. Patrik Mutafyan'ın ailesine, yakınlarına ve tüm Ermeni vatandaşlarımıza taziyelerimi sunuyorum" dedi.