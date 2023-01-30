Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Patrick van Aanholt'a bu kez Hollanda'dan talip çıktı.

Alman kaynaklarda yer alan haberlere göre Hollanda ve Almanya'da transfer dönemi 31 Ocak'ta kapanıyor. Aanholt transferinin de 31 Ocak Salı gününe kadar netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın geçen sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Patrick van Aanholt Sarı-Kırmızılı takımdan bonuslarla birlikte 2.6 milyon Euro kazanıyor.