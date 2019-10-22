22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şampiyonlara Ligi'ne katılım için takımların yerel liglerinde play-off oynamaları gerektiğine dikkati çeken Comninos, "Türkiye'de ilk 8 içinde yer alan 4 takımın bizimle devam etmesi umut verici. En çok etkileşim içinde olduğumuz grup da Türk basketbolseverler" dedi.
FIBA Şampiyonlar Ligi olarak 4 senelik bir organizasyon olduklarını hatırlatan Comninos, "Yeni sayılırız. Markaları etkilemek için organizasyonumuzu biraz daha geliştirmeliyiz. FIBA Şampiyonlar Ligi'nin kalıcı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
ULEB ile rekabetlerine değinen Comninos, şunları söyledi:
"İki taraf arasında 'kargaşa, kavga var' demem. Felsefi farklılıklar var. FIBA basketbolun ana organizasyonu. Amacı tüm dünyada basketbolu geliştirmek. Doğal olarak Avrupa'da da basketbol gelişmeli. Bunun için çalışıyoruz. Yerel liglerdeki tüm kulüpleri kapsamalı. Aynı zamanda sportif başarıya da önem verilmeli. 4 sezonda 112 farklı takım Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Onların felsefesi 11 tane paydaşı olan kulübün hakkını savunmak. 'Yanlış veya doğru' demiyorum, sadece olanı söylüyorum. Bu tarz turnuvalar 11 kulübün çıkarı için oynanmaz. Yerel liglerin de hakkını gözetmemiz gerektiğini düşünüyorum. ULEB'in amacı büyük marketlere odaklanıp orayı geliştirmek."
Sportif başarının yanında maddi açıdan da kazanç olması gerektiğini kaydeden Comninos, "Basketbol ortamımız bir paradoks içinde. Üstte yer alan kulüpler iyi durumda ama diğerleri değil. Avrupa Ligi'nde üst sıralarda yer alan Fenerbahçe, CSKA Moskova evet iyi durumda ama çok büyük zarar ediyorlar. Bir takımın en başarılı olduğu sezonda maddi açıdan da kazanç sağlamasını beklersiniz, öyle olmuyor" ifadelerini kullandı.
Futbol tarafından desteklenen kulüplerin rahat hareket ettiğini anlatan Comninos, "Basketbolu 'olumlu etkiliyor' diyemem. Amacımız kulüplerimize her geçen gün daha çok yardımcı olmak. Şu anda verdiğimiz para ödülüyle büyük derecede kulüplerin bütçelerine yardımcı oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!