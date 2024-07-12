Patrice Evra'ya 12 ay hapis cezası!

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İngiliz devi Manchester United'ın ve Fransız futbolunun efsane oyuncularından Patrice Evra, La Parsien'in haberine göre ülkesinde yaşayan ailesini terk ettiği gerekçesiyle Nanterre ceza mahkemesi tarafından 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

43 yaşındaki eski futbolcunun cezasının 2 yıl ertelemeli olduğu öğrenildi.

1 Mayıs 2021 ile 28 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşen olayda mahkeme, Evra'nın eşine manevi zarar sebebiyle 4 bin euro, mahkeme masrafları için ise 2 bin euroluk ceza verdi.

Fransız eski futbolcunun ayrıca verilen bu cezaya itiraz ettiği de yazıldı.