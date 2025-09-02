Su seviyesi düşen Patnos Barajı da alarm veriyor
Ağrı'daki Patnos Barajı'nda kuraklığın etkisiyle su seviyesi düştü. Suyun metrelerce çekildiği kıyılarda derin çatlaklar oluştu
Ağrı'nın Patnos ilçesinde bulunan Patnos Barajı gölünde gözle görülür seviyede yaşanan çekilme, hem tarımsal sulamayı hem de bölgedeki ekosistemi tehdit ediyor.
Özellikle yaz aylarının kurak geçmesi ve yağışların mevsim normallerinin altında kalması su seviyesindeki düşüş hızlandırdı.
Baraj gölünün kıyılarında metrelerce gerileme görülürken, kuruyan alanlarda derin çatlaklar ve küçük su birikintileri oluştu.