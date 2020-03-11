AA

Patlayıcıyla yakalanan terör sanığı, ülkeye iğneyle uyutulup gönderildiğini söyledi



- Tutuklu sanık Hasan: - "Kolumdan iğne vurdular, uyandığımda Türkiye'deydim. Yanımda okul çantası gibi bir çanta vardı. İçindeki oyuncak ayının içinde bomba düzeneği kurulmuştu"

Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari araçta yapılan aramada, oyuncak içerisine gizlenmiş yarım kilo patlayıcının ele geçirilmesine ilişkin 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Halaf Casım Hasan, Ahmed Esvad, Visam İnad ile avukatları katıldı.

Sanık Halaf Casım Hasan, savunmasında, Suriye'deyken terör örgütü YPG/PKK mensupları tarafından tehdit edildiğini, talimatlara uymazsa ailesine zarar verileceğini öğrendiğini iddia etti.

Örgüt mensuplarınca 20 gün boyunca alıkonulduğunu öne süren Hasan, şunları anlattı:

"Türkiye'ye gitmem gerektiğini söylediler. 'Sana bir çanta vereceğiz. Çantayı sana vereceğimiz adrese teslim edeceksin' dediler. Ailemin başına silah dayamışlardı. Ben o zaman Haseke'de boyacılık yapıyordum. Kolumdan iğne vurdular, uyandığımda Türkiye'deydim. Yanımda okul çantası gibi bir çanta vardı. İçindeki oyuncak ayının içinde bomba düzeneği kurulmuştu. Bunu o zaman gördüm. Beni gönderenlerden biri telefonla aradı, bana bir araç geleceğini ve beni Alanya'ya götüreceğini söyledi."

İki araç değiştirerek Adana'ya kadar götürüldüğünü anlatan Hasan, "Orada birilerine sorarsam Antalya'ya gidebileceğimi söylediler. Ben orada sorduğumda, Suriyeli bir şoför olan Visam İnad 'Ben Antalya'ya gidiyorum. Seni de götürürüm' dedi. Birkaç tane daha müşteri aldı ve yola çıktık. Araçla seyir halindeyken polis bizi yakaladı." diye konuştu.

Sanık Ahmed Esvad da Halaf Casım Hasan'ın ismini "Mahmut" diye bildiğini, olaylardan habersiz bir şekilde kendisiyle sadece araç tahsisiyle ilgili görüştüğünü savundu.

Sanık Visam İnad ise Antalya'ya çalışmak için gittiğini, Halaf Casım Hasan'ı da yol parasını paylaşmak için arabasına kabul ettiğini öne sürdü.

Visam İnad'ın avukatı Ömer Can ise müvekkilinin olayı samimiyetle anlattığını, herhangi bir terör örgütüyle alakasının bulunmadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 7 Ağustos 2019'da şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta, oyuncak ayının içine yerleştirilmiş yarım kilo patlayıcı ele geçirilmiş, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Daha sonra yapılan soruşturma ve çalışmalar sonucunda terör örgütü YPG/PKK'nın, Türkiye bağlantılarını sağladığı ve olayla ilgisi tespit edilen Ahmed Esvad da yakalanmıştı.

Patlayıcının, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK üyelerince eylem amaçlı gönderildiği tespit edilmişti.

Halaf Casım Hasan'ın, sorgusunda iki ay önce YPG/PKK'ya katıldığını itiraf ettiği, Suriye'deki eğitim kampında örgüt üyelerinden bomba ve makineli silah kullanma eğitimi aldığını söylediği öğrenilmişti.