Patlayan tüp evi harabeye çevirdi
Tokat'ta bir evde mutfak tüpü patladı. Patlama sonucu ev harabeye dönerken 1 kişi yaralandı.
Giriş: 05.05.2024 - 09:57 Güncelleme: 05.05.2024 - 09:57
Tokat'ın Erbaa ilçesi Kuruçay Mahallesi Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı Caddesi'nde Duran Yıldız'a ait tek katlı evde mutfak tüpü patladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Patlama sırasında evde tek olduğu öğrenilen ve yaralanan Duran Yıldız, sağlık ekibince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
EVDE BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ
Patlama sonucu evde hasar meydana geldi.
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