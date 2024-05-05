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        Haberler Gündem Güncel Patlayan tüp evi harabeye çevirdi

        Patlayan tüp evi harabeye çevirdi

        Tokat'ta bir evde mutfak tüpü patladı. Patlama sonucu ev harabeye dönerken 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 09:57 Güncelleme: 05.05.2024 - 09:57
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        Patlayan tüp evi harabeye çevirdi
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        Tokat'ın Erbaa ilçesi Kuruçay Mahallesi Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı Caddesi'nde Duran Yıldız'a ait tek katlı evde mutfak tüpü patladı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Patlama sırasında evde tek olduğu öğrenilen ve yaralanan Duran Yıldız, sağlık ekibince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        EVDE BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

        Patlama sonucu evde hasar meydana geldi.

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        #tüp patlaması haberleri
        #TOKAT
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