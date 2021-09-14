Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu

Pasinler ilçesinde oturan 3 çocuk annesi Samancı, 9 Eylül Perşembe günü yeni aldığı düdüklü tencerede çocuklarına çorba pişirmek istedi.
Tencereyi ocağa koyduktan bir süre sonra meydana gelen patlamada Samancı'nın yüzünün büyük kısmı, gözleri, kolu ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluştu.
Yanan bölgelere soğuk suyla müdahale eden Samancı, Pasinler Devlet Hastanesinden sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedaviye alındı.
- "Olayın etkisiyle şoka girmişim"
Tedavisi süren Münevver Samancı, AA muhabirine, yeni aldığı tencerede ilk yemeğini pişirirken kapağın fırladığını ve hafif şekilde yaralandığını söyledi.
Aynı tencerenin çorba pişirirken bu kez patlamasıyla ağır yaralandığını ve tencere kapağının omuzuna çarptığını ifade eden Samancı, "Mercimek çorbası pişiriyordum, yemeğin başındaydım, aniden patlama oldu. Olayın etkisiyle şoka girmiştim." dedi.
Samancı, yüzünde ve vücudunda derin yanıkların oluştuğunu ve olayın etkisinden kurtulamadığını dile getirdi.
Düdüklü tencere kullanırken çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Samancı, şöyle konuştu:
"Günlerdir hastanedeyiz, yanık tedavisi görmek çok zor. Allah kimseye böyle sıkıntılar vermesin. Patlama sonrası psikolojim çok bozuldu. O an perişan haldeydim. Tencere patladıktan sonra yere düştüm, lavaboya gidip yüzüme soğuk su döktüm. Sonra çocuklarım ve eşim gelince hastaneye gittik. İyi ki soğuk suyla ilk müdahaleyi yapmışım yoksa yanıklarım çok daha derin olabilirdi."
Samancı, tedavisinin sürdüğü Şehir Hastanesindeki doktor, hemşire ve yardımcı personele ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece derin yanıklar oluşan Samancı'yı yakından takip ettiklerini belirterek, hastanın medikal tedavilerinin devam ettiğini dile getirdi.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!