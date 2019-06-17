17 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merkez Selçuklu ilçesindeki Toptancılar Sitesi'nde aile işletmesi olarak faaliyet gösteren Emaye Home firmasının 300 metrekarelik alanında, özel olarak üretilen emaye tencereler birçok ülkeye gönderiliyor.
Şirketin yöneticisi Kızılok, AA muhabirine, Türkiye'de sadece emaye ürünleri satan iki firmadan biri olduklarını söyledi.
Aile şirketi olarak faaliyet gösterdiklerini belirten Kızılok, tencereyi, geçmişte olduğu gibi insanlara sobada közleme keyfini yaşatmak için tasarladıklarını anlattı.
"Nostalji közmatik" ismini verdikleri ürünün patentini 4 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumundan aldıklarını dile getiren Kızılok, şöyle devam etti:
"Tencereyi hem iç piyasaya hem de dışarıya gönderiyoruz. Son 1,5 yıl içerisinde de ihracatımız ciddi anlamda arttı. Özellikle emayenin çok popüler olduğu Fransa, Belçika, Polonya ve Ukrayna başta olmak üzere 10'dan fazla Avrupa ülkesine ihraç ediyoruz. Bu ürün ile eskiden olduğu gibi sobalarda yapılan patates, yumurta, patlıcan ve kestane gibi gıdalar çok rahatlıkla doğal gazlı evlerde közlenebiliyor. Yani insanların aynı lezzeti bu tencere ile tatmalarını sağlıyoruz."
"40 BİN CİVARINDA TENCERENİN SATIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİK"
Kızılok, tencerenin seri üretimine yaklaşık 3 yıl önce başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bu zamana kadar 40 bin civarında tencerenin satışını gerçekleştirdik. Hem Türkiye'de hem de dünyada tüketiciye rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Yaz aylarında gelen gurbetçilerimiz bunları alıp Avrupa ülkelerine götürdüklerinde bize oradan güzel dönüşler oluyor ve sipariş vermeye başlıyorlar. İlk etapta yurt dışına açılmamız da bu şekilde oldu. Orada beğenildiği için siparişler bir anda artmaya başladı. Birçok ülkeden çok güzel geri dönüşler aldık hatta şu ana kadar sadece 4 tane iade geldi. Bu da piyasada ilerlememizi ve kalitemizi gösteriyor."
Tüm Avrupa ülkelerine ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Kızılok, "Yakın zamanda da Ukrayna'da bir mağaza açarak, orada daha aktif şekilde ihracat yapacağız." dedi.
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