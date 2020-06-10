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Kentte bir motosikletin arkasına takılan 3 patenli genç tehlikeye neden oldu. Batman Esentepe mevkiinde şehir merkezine seyir halinde olan bir motosikletin arkasına 3 patenli genç birbirlerine tutunarak yolculuğu tehlikeye soktu.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, başka bir sürücü o anları cep telefonu ile görüntüledi.