Neredeyse herkesin bayıla bayıla yediği patates, bu sefer sofralara salata olarak konuk oluyor. Her gün yapılan rutin salata tariflerinden sıkıldıysanız, yoğurtlu patates salatası tam size göre!

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