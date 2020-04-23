Patates salatası nasıl yapılır? Patates salatası beş çaylarının vazgeçilmez mezesi olarak sofralarımızı süsler. Yapımı çok basit olan patates salatası herkesin keyifle yediği bir lezzettir.

Patates Salatası Malzemeler:

4 adet orta boy patates

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı sumak

¾ çay bardağı zeytinyağı

3-4 dal taze soğan

8-9 dal maydanoz

Tuz

Süslemek için: Yumurta ve Siyah zeytin

Patates Salatası Yapılışı:

Patateslerimizi iyice yıkayıp bir tencere içerisinde haşlayalım.

Haşlamayı kontrol etmek için sivri bir bıçaktan yardım alabilirsiniz.

Ortalama 20 dakika içerisinde haşlama işlemi tamamlanacaktır.

Patatesler haşlanırken sumak, pul biber, tuz, zeytin yağını bir kap içerisinde karıştırın.

Yeşillikleri yıkayıp doğrayın. Yumurtaları katılaşana kadar haşlayın.

Haşlanmış patatesler elinizin dayanabileceği sıcaklığa gelince kabuğunu elinizle soyun.

Dilediğiniz boyutta küp olacak şekilde doğrayın.

Sosun içerisine patatesleri atınca sık sık karıştırın sosunu çekmesini sağlayın.

Soğumuş patateslerin içerisine yeşillikleri ekleyin.

Ekşi seviyorsanız biraz limon suyuyla karıştırabilirsiniz.

Siyah zeytin ve yumurtayla dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.