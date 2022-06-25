Patara Plajı'nda 86 caretta caretta yuva yaptı

Caretta carettaların Türkiye'deki 22 yuvalama alanından biri Kaş ilçesindeki Patara Plajı'nda, yuvalar korumaya alındı.
DHA'nın haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Özel Çevre Koruma Genel Müdürlüğü'nün Pamukkale Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen ortak projeyle caretta carettalar 24 saat gözlemleniyor.
4 ile 14 kişi arasında değişen ekip, gece gündüz antik plajda nöbet tutuyor. Tespit edilen caretta carettaların yumurta bıraktığı yuvalar, yırtıcı hayvanlara karşı kafese alınıyor. Ekipler, saat 21.00'de plajı boşaltırken, 09.00'a kadar da girişin önüne geçiliyor.
Patara Plajı'nda koruma çalışmalarını yürüten ekip üyelerinden Pamukkale Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü doktora öğrencisi Ayfer Şirin, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Deniz Kaplumbağalarını Koruma ve İzleme Projesi'nde görevliyim. Burada ekip arkadaşlarımızla nesli tehlike altında olan deniz kaplumbağalarının yuvalarını koruyoruz. Gece çalışmasında karşılaştığımız anaç kaplumbağaların ölçüsünü alıyoruz. Markalama işlemleri yapıyoruz.
Yapmış oldukları yuvaları, avcı canlılara karşı kafeslerle korumaya alıyoruz. Nesli tehlike altındaki bu hayvanlarla ilgili ne kadar bilgi edinirsek, o kadar korumamıza yardımcı olur. Bu bağlamda sıcaklık değişiklikleri, iklim değişiklikleri ya da beslenme özelliklerinin bu hayvanlara nasıl etki ettiğini araştırmak için bilimsel veriler de alıyoruz.
Ekip arkadaşlarımızla gece ve sabah olmak üzere arazi çalışmalarında bulunuyoruz. Türkiye'nin en önemli üreme kumsallarından biri olan Patara Plajı'nda geçen yıl yaklaşık 18 bin yavruyu denize gönderdik. 316 adet yuvamız vardı. Bu yıl 86 yuva tespit ettik. Bu yılın temmuz ayında yuvalama yoğunluğunun artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
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