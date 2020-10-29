Anadolu'nun eşsiz kültür mirası Patara Antik Kenti'nde Cumhuriyet'in 97'nci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek '29 Ekim Büyük Cumhuriyet Konseri' ve mapping gösterileri tarihî Galata Kulesi'nden de canlı olarak izlenebilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın birlikte organize ettiği kutlama programı saat 19.23'de İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.
Dünyanın antik çağlardan günümüze ayakta kalan en eski demokratik meclis binasını içinde barındıran Patara Antik Kenti'ndeki muhteşem konseri, Türkiye'nin Cumhuriyetle yaşıt sanat kurumu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası verecek.
'29 Ekim Büyük Cumhuriyet Konseri' antik tiyatroda, mapping gösterisi ise demokrasinin dünyadaki sembolü Patara Meclis Binası'nda gerçekleştirilecek.
İstanbul'un önemli tarihi mekânları arasında yer alan Galata Kulesi'nde, Cumhuriyet'in 97'nci yılı dolayısıyla düzenlenecek bir diğer etkinlik ise 'Az Bilinen Fotoğraflar ile Millî Mücadele Sergisi' olacak.
Milli Mücadelenin görsellerle anlatmaya çalışıldığı sergi, tarihte eşine az rastlanır mücadelelerden İstiklal Harbi ile Cumhuriyet'in ilanına uzanan zorlu bir yolu anlatan özel fotoğraf seçkisinden oluşacak.
Sergide millî mücadelenin askeri ve siyasi yönü ile işgal altında yaşanan gündelik hayata dair unsurlar da yansıtılmaya çalışılacak.
Panolarında 39 fotoğrafın ziyaretçilerin beğenisine sunulacağı sergideki fotoğrafların bazıları ilk defa yayımlanacak olup, cam negatiften basılmış.
Sunulan fotoğrafların sekizi Türk Tarih Kurumu arşivinden, geri kalanı ise Cumhuriyet Müzesi arşivinden.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Galata Kulesi'nde düzenleyeceği sergisi 29 Ekim - 9 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık olacak.
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