Patara'daki Roma hamamı 2021'de ziyarete açılacak

Anadolu'nun ilk hamam örneklerinden olan, Roma İmparatoru Neron tarafından Patara Antik Kenti'ne yaptırılan Roma hamamının, önümüzdeki yıl ziyarete açılması hedefleniyor.
AA'nın haberine göre Antalya Bilim Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Koçak, Patara'nın kent kapısı, deniz feneri, meclis binası ve antik tiyatrosunun yanı sıra hamamlarıyla da ön plana çıktığını söyledi.
Patara'da Roma dönemine ait dört hamam bulunduğuna değinen Koçak, bunlardan en eskisi olan kent meydanının doğusundaki 9 metre yüksekliğindeki Roma hamamının Anadolu'daki ilk hamam örneklerinden olduğunu dile getirdi.
Hamamda iki yıl önce kazılara başladıklarına işaret eden Koçak, iç mekanları tamamen açığa kavuşturduklarını, 7 arkeolog ve 17 işçiyle dış mekanlarda kazı çalışması yaptıklarını ifade etti.
Koçak, hamamın dış duvarları ve havuzlarının ayakta kalmasının yanı sıra oldukça iyi durumda olmasıyla da dikkati çektiğini kaydetti.
"2021 YILINDA ZİYARETE AÇILACAK"
Hamamın tahmini 2000 bin yıllık olduğunu belirten Koçak, şöyle konuştu:
"Tıpkı deniz feneri gibi imparator Neron tarafından yaptırılıyor. Roma hamamları Türk hamamlarının öncüsüdür. Türk hamamı olarak bildiğimiz yapılar Roma hamamlarından geliyor. Bu hamam için 'Anadolu'daki Türk hamamlarının atası' diyebiliriz. Soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümleri var. Ayrıca soğuk ve sıcak havuzları da mevcut. Yabancı bir kültürde ortaya çıkmasına rağmen Anadolu hamamını özümsüyor ve kendi kültürüne uyarlıyor. Kazı çalışmaları önümüzdeki yıl bitmiş olacak. Ziyarete açılacak. Belki birtakım etkinlikler olacak belki de açık hava müzesi olacak. Bu hamam yapıldığı dönemlerde sadece yıkanma, hijyene kavuşma yeri olarak değil, sosyalleşme mekanı olarak da kullanılmış."
O dönem insanların hamamlara gelip sohbet ettiklerini, konuşmalar yaptıklarını anlatan Koçak, "O nedenle hamam antik kentin tam merkezinde meydanda bulunuyor" bilgisini paylaştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!