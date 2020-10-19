Patara'da 2 bin yıllık "yılan figürlü sunak" bulundu

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmasından dolayı "medeniyetlerin beşiği" olarak nitelendirilen Patara Antik Kenti'nde yapılan kazılarda bulunan eserler, bilim dünyasını heyecanlandırıyor.
Arkeolojik kazılardan elde edilen bulgularda, insan yaşamına dair önemli izler bulunan Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde, Roma hamamı ve surların bitiştiği bölgede yapılan kazılarda yılan figürlü sunağa rastlandı.
Bulunduğu yerden çıkartılarak kazı evinin bahçesine konulan sunak, restorasyon çalışmasının ardından Demre Müzesi'nde sergilenecek.
Antalya Bilim Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Koçak, AA muhabirine, sunağın sunu sözcüğünden geldiğini, antik dönemde mezarın yanına konulan genelde silindir şeklinde olan büyük taştan obje olduğunu söyledi.
- "Sunağın, Patara'da başka bir örneği yok"
Buldukları sunağın üzerinde büyük bir yılan figürünün olduğunu ifade eden Koçak, 2 bin yıllık olduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi.
Koçak, buldukları parçanın mermerden olduğunu belirterek, "O dönemlerde çok tanrılı dinlere inanılıyordu. Yeraltı tanrılarını sakinleştirmek için bu sunak üzerinde birtakım sunular yapılıyordu. Yılanın da yeraltı tanrılarını simgelediğini düşünüyorlar. Bu sıvı ya da ekmek, et gibi yiyeceklerle sunular yapılıyor. Bunları getirip sunağın üzerine koyuyorlardı. Bu aslında mezar kültürüne ait bir mobilya. Patara'da ilk kez yılan figürlü sunak bulduk. Benzerleri Muğla'daki bazı antik kentlerde de bulundu. Patara'da ise başka bir örneği yok. Bu sunak Patara'nın dışarıyla kurduğu ilişkileri gösteriyor."
Antik kentte figürdeki yılana neredeyse birebir benzeyen devasa kara yılanları gördüklerini söyleyerek, "Bu yılanlar zaman zaman karşımıza çıkıyor. Çok zararsız hayvanlar. İnsanları görünce kaçıp gidiyorlar. Sunaktaki yılan da buradaki yılanlara çok benziyor. Tahminimizce yıllar önce de bu yılanları burada görüyorlardı." sözlerine yer verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!